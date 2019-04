Autor von Braunauer „Ratten-Gedicht“ tritt zurück

Kurz: „Klarer Schritt war notwendig“

Ähnlich tönte wenig später Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): „Die getätigte Wortwahl ist abscheulich, menschenverachtend sowie zutiefst rassistisch und hat in Oberösterreich und im ganzen Land nichts verloren“, so Kurz am Montag. „Es braucht sofort und unmissverständlich eine Distanzierung und Klarstellung durch die FPÖ Oberösterreich.“ In einer Stellungnahme gegenüber krone.at ergänzte der Kanzler am Dienstagvormittag: „Der Rücktritt des Vizebürgermeisters von Braunau war die einzig logische Konsequenz zu diesem abscheulichen und rassistischen Gedicht. Der klare Schritt des Vizekanzlers und der FPÖ-Spitze war notwendig und richtig.“