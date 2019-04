Yoga im Park, Museum oder Kirche in Wien

Den Sonnengruß am Dach der Urania machen? In Wien kein Problem. Fans der asiatischen Sportart kommen in der Hauptstadt voll und ganz auf ihre Kosten. Neben zahlreichen Studios locken die Frühlingstemperatur die Yoga-Fans auch wieder nach draußen. Zahlreiche Lehrer bieten ihre Kurse in freier Natur an - teilweise kostenlos oder gegen freie Spende. Sollte es doch mal regnen - Wie wäre es mit Yoga im Museum oder in der Kirche? City4U hat die ungewöhnlichen Orte, an denen in Wien Yoga praktiziert wird.