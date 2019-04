Rot-grüner KH-Nord-Endbericht: „Lektion gelernt“

Opposition mit eigenen Berichten

FPÖ, ÖVP und NEOS haben bereits mehrfach angekündigt, dem Regierungsbericht nicht zustimmen zu wollen. Die Blauen wollen vielmehr einen offiziellen Minderheitenbericht beschließen. Das können sie insofern, als sie das erforderliche Drittel im Gremium stellen. In der blauen, 20- bis 25-seitigen Bilanz, die am Mittwoch präsentiert werden soll, dürften - wohl anders als in der Rot-Grün-Version, wie Mandatar Wolfgang Seidl vermutet - die Verantwortlichen sehr wohl namhaft gemacht werden. Die Türkisen und Pinken können kein offizielles Resümee beschließen, wollen aber trotzdem ihre jeweilige Bilanz in schriftlicher Form festhalten und der Öffentlichkeit präsentieren.