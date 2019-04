„Ich muss hoffen, dass Felix kein Auto erfasst“

„Es wird an einer Lösung gearbeitet“

BM Alois Margreiter betont, dass der „seit den Gemeinderatswahlen 2016 sehr aktive Verkehrsausschuss“ mit der Sachlage in Kleinsöll schon bestens betraut sei. „Es wird bereits gemeinsam mit dem ebenfalls an der Landesstraße weiter westlich gelegenen Kreuzungsbereich im Ortsteil Strass an einer Lösung gearbeitet“, versichert der Ortschef.