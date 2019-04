Neues ORF-Magazin läuft schlechter als „Simpsons“

Zuseher-Maximum von 93.000 für „Magazin 1“ am 8. April

In totalen Zahlen sahen laut Teletest-Messung zu Spitzenzeiten am 8. April 93.000 Österreicher ab 12 Jahren das „Magazin 1“. Die Anfangszahlen wurden in den Folgetagen nicht mehr erreicht, mit einem Tiefpunkt von 41.000 Zusehern am 16. April.