Vali Höll begeistert als „Weißer Blitz“

In der vergangenen Saison war Valentina Höll in der Welt der Downhill-Juniorinnen eine Klasse für sich. Siege bei allen Weltcupstationen, Sieg bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide (Sz). „Es war eine unglaubliche Saison“, blickt die Saalbacherin zurück. Eine Saison, die aber auch die Erwartungen an die 17-Jährige enorm erhöhten. Doch ihr erster Auftritt in der neuen Saison zeigt: Mit Druck kann Höll umgehen!