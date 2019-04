Der Mangel an Erntehelfern wird immer größer

Skepsis bei Asylwerbern

Als richtige Lösung sieht Brugner auch das nicht: Heuer kommt „erstmals richtig zum Tragen“, dass Asylwerber, die in Österreich arbeiten dürfen, verstärkt auf dem Land eingesetzt werden sollen. Brugner: „Wir unterstützen natürlich Integrationsmaßnahmen.“ Aber wie sehr das praktikabel sein kann, stehe auch in den Sternen: „Die meisten leben ja in der Stadt und nicht auf dem Land.“