Notruf: „Jemand ist in den Donaukanal gesprungen!“

Viele Möglichkeiten

Ob tatsächlich eine Person ins Wasser gesprungen oder gefallen war, ist nicht völlig auszuschließen. Die Bandbreite an anderen Möglichkeiten sei in solchen Fällen aber sehr groß, so Christian Feiler von der Berufsfeuerwehr Wien: „Es könnte jemand wirklich untergangen sein. Es wäre aber auch möglich, dass sich der Anrufer geirrt hat und gar niemand im Wasser war. Oder jemand ist tatsächlich in den Fluss gesprungen und am anderen Ufer wieder rausgekommen.“