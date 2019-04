Die Queen, der Papst und ein Treppensturz

Wenn ab morgen die Flughafenpiste für fünf Wochen gesperrt wird, bleiben Länge (2750 m) und Lage unverändert. Die erste 1944 betonierte Landepiste, die bis 1959 in Betrieb war, verlief völlig anders: Von der Mercedes-Zentrale an der Himmelreich-Kreuzung in Richtung Kuglhof. Das erste Flugzeug war 1912 noch auf einer Wiese gestartet, offiziell in Betrieb genommen wurde das Flugfeld 1926.