Brunei fordert von EU „Toleranz“ für Steinigungen

Wer im Sultanat Brunei homosexuell ist, riskiert mit seiner Liebe zum selben Geschlecht sein Leben (siehe auch Video oben). Im streng konservativen südostasiatischen Kleinstaat droht für gleichgeschlechtlichen Sex die Todesstrafe. Diese umstrittene Vorgangsweise rechtfertigte das Sultanat in einem Brief an das EU-Parlament: Darin forderte Brunei „Toleranz, Respekt und Verständnis“ für seine „Familienlinie“.