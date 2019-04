Gauner brachen in Bad Zell elf Zeitungskassen auf

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von 21. April 2019, 3.20 Uhr, und 22. April 2019, 16.30 Uhr, im Ortsgebiet von Bad Zell insgesamt elf Zeitungsständer samt Kassen und Zeitungen. Bei einem zwölften Ständer brachen die Täter die Kasse auf und stahlen das Münzgeld. Danach warfen sie den Ständer in den Bach unter der Brücke der Lanzendorfer Straße. Bereits vor einer Woche gab es in Bad Zell mehrere Zeitungskassen-Einbrüche.