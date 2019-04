Auch diese Bombe hätte viele Christen töten sollen

Angst vor weiteren Detonationen ist groß

Am Ostersonntag waren acht Bomben hochgegangen und hatten 310 Menschen getötet - doch es hätte weit mehr Opfer geben sollen. Wie in dem Van waren auch an anderen Stellen Sprengsätze deponiert worden. Bei einer Detonation handelte es sich zudem nicht um einen aus Sicht der Terroristen erfolgreichen Anschlag: Ein Attentäter, der offenbar ebenfalls seinen tödlichen Auftrag ausführen hätte sollen, sprengte sich in die Luft, als die Polizei sein Haus durchsuchen wollte. Dabei riss er drei Polizisten mit in den Tod. Wäre sein Auftrag aber geglückt, wären wohl weit mehr Menschen gestorben.