Bürmoos: „Wir werden ab Sommer angreifen!“

„Gut, dass wir uns schlau gemacht haben“, atmete Bürmoos-Coach Bernhard Kletzl nach dem Sieg auf Halleiner Kunstrasen durch. Auf dem kleinen Geläuf hätte man sonst in die Bredouille geraten können. Doch es kam alles anders. Stürmer Bergmüller stockte nur wenige Tage nach seiner Verlängerung sein Torkonto auf 18 Goals nach oben. Am Ende gab’s ein standesgemäßes 4:1, Hallein ist wieder Schlusslicht. Und Bürmoos? Coach Kletztl gibt zu: „Es hat uns enorm gepusht, dass zu Beginn heuer keiner was auf uns gegeben hat, alle gegen uns getippt haben.“ Den Fehler macht nach vier Siegen und einem Remis aus fünf Spielen keiner mehr. Und der Coach holt noch weiter aus. „Der Vorstand hat klar gemacht, dass wir mehr wollen, ab Sommer angreifen.“ Klar: Jetzt ist man auf Fehler der anderen angewiesen, hat es nicht mehr in der eigenen Hand.