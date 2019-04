Spitzenreiter droht gar der Schiffbruch

Alles beim Alten im Titelkampf der 1. Landesliga: Bergheim rettete in Henndorf dank des Ausgleichs zum 1:1 in letzter Sekunde glücklich einen Punkt. Und auch Leader Hallwang patzte, kam gegen Verfolger Siezenheim trotz zwei Mann mehr nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Damit verpassten die Flachgauer die einmalige Gelegenheit den Verfolgern zu enteilen. Überhaupt könnte der Titelfavorit Richtung Saisonfinish noch Schiffbruch erleiden. Schmerzhafte Abgänge stehen schon fest: Topscorer Ozegovic (22 Saisontore!) wechselt im Sommer zu Ostermiething (OÖ). Abwehrchef Maier kehrt nach 19 Jahren in die Heimat nach Koppl zurück, lässt dort seine Karriere ausklingen. In Zukunft möchte man zudem auf Eigenbau-Keeper Hauser setzten, womit Goalie Dramac (zurück zu Bad Ischl?) auf Klubsuche ist. Außerdem steht bei Kapitän Milosevic das Karriereende im Raum.