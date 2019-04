Unken stahl dem neuem Leader die Show

Derbysieg gegen das Saalachtaler Nachbarteam und Auswärtserfolg im Montagsnachtrag gegen den Leader: Unken erwischte gegen die „St. Martiner“ der 1. Klasse Süd eine Traumwoche! Dem dominanten 3:0 im Derby - zugleich stürzte St. Martin/T. dank Alans Goldtor Hüttschlag mit 1:0 vom Thron - ließen die Pinzgauer am Ostermontag ein knappes 1:0 im Tennengebirge folgen. Nach einem Abschlag von Keeper Lohfeyer setzte sich Flo Wimmer durch und erzielte den entscheidenden Treffer. Es war das erste Verlusttor der Pongauer überhaupt im neuen Jahr! „Trotzdem sind wir noch Erster“, gab sich Kapitän Christoph Diegruber im Anschluss an die Feiertagsschlappe wieder optimistisch. Schon am Sonntag steht die „Pole Position“ der Alan-Crew in Lenzing erneut auf dem Prüfstand.