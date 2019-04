Ostereier-Attacke von Frankfurt-Fans

„Montagsspiele gehen uns auf die Eier“, war auf einem Transparent der Eintracht-Fans in dicken Lettern zu lesen - und schon flogen sie, die bunten Ostereier, runter von den Tribünen auf den Rasen. An ein Spiel war damit nicht mehr zu denken. Schiri Marco Fritz musste die Partie kurz nach dem Anpfiff unterbrechen und zur fröhlichen Ostereiersuche aufrufen. Was für eine festliche Szenerie zum Ostermontag.