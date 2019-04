Achtjähriger fackelte beinahe elterlichen Hof ab

Ein Achtjähriger spielte am 22. April 2019 gegen 14.15 Uhr in einem überdachten Holzlager des elterlichen landwirtschaftlichen Anwesens in Reichersberg. Dabei schichtete er eine geringe Menge Stroh und Kunststoffreste auf und entzündete diese mit einem Feuerzeug. Nachdem sich das Feuer rasch ausbreitete, versuchte der Schüler dieses noch mit Wasser zu löschen.