Schwere Aufgabe! Thiem startet gegen Argentinier

Der als Nummer drei gesetzte Dominic Thiem trifft beim ATP-500-Tennisturnier in Barcelona am Dienstag zum Auftakt auf Diego Schwartzman. Der 26-jährige Argentinier setzte sich am Ostermontag in der ersten Runde mit 4:6,6:4,6:2 gegen den Japaner Yoshihito Nishioka durch.