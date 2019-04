Frauen im Visier: Mordserie erschüttert Zypern

Auf der Touristeninsel Zypern hat ein Serienmörder mehrere Frauen umgebracht und sie in den Schächten einer verlassenen Erzgrube und in anderen Regionen verscharrt. Die Polizei entdeckte bisher die Leichen von zwei Frauen. Der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger Hauptmann der Zyprischen Nationalgarde, gestand laut Polizei den Mord an den zwei Frauen. Die Ermittler gehen aber von einer möglicherweise weit höheren Zahl an Opfern aus ...