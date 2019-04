„Da wurde in verbalen, politischen Mist gegriffen“

Der Verfasser sei demnach „ein Regionalpolitiker, der mit seinem literarischen Zugang sich in eine Nagetierrolle projiziert hat“, wie es Vilimsky formulierte. Er, Schilcher, habe damit keinesfalls die Migranten gemeint, betonte der FPÖ-General. Der Vizebürgermeister von Braunau würde Vilimsky zufolge immer wieder unter dem Namen „Stadtratte“ in dem Parteiblatt publizieren, nicht wissend, was das (Gedicht) für eine ‘Aktion‘ wird“. „Da wurde in den verbalen, politischen Mist gegriffen“, so der FPÖ-General.