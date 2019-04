Kletter-Legenden schafften noch ihren Gipfelsieg

Die seit letzte Woche Dienstag offiziell vermissten Top-Alpinisten David Lama, Hansjörg Auer und Jess Roskelley sind tot. Das bestätigten die zuständigen kanadischen Behörden am Montag. Das erfahrene Trio wollte, wie berichtet, den 3295 Meter hohen Howse Peak in den Rocky Mountains bezwingen. Eine sehr herausfordernde Tour, weil sie ein Wettlauf mit der Zeit ist. Man muss zu bestimmten Zeiten an bestimmten Punkten sein - sonst ist die Gefahr groß, dass man von einer Lawine verschüttet oder von Steinschlag überrascht wird.