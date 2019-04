Neue Sicherheitsdebatte um Tschechiens AKW Temelin

Wie könnte man die Schmelze kühlen?

Die Krux dabei laut Strasky: „Während es bei den kleineren Reaktoren VVER 440 möglich war, die Kühlung ,in vessel’ sicherzustellen, ist dies in Temelín (Reaktortyp VVER 1000) nicht möglich und diese Frage bleibt in Temelín nach wie vor offen. Es wird intensiv geforscht, was mit der Schmelze zu tun ist, besser gesagt wie sie gekühlt werden muss. Es wird dafür auch eine experimentelle Anlage gebaut.“