Hoch zu Ross dem Reiterpatron zu Ehren

Der Georgiritt ist ein Flurumritt zu Ehren des Heiligen Georg, der als Reiter- und Ritterpatron verehrt wird. Er stammte aus einer angesehenen Familie in Kleinasien und lebte um das Jahr 300. Als Offizier in Diensten Kaiser Diokletians zeichnete er sich durch besondere Tapferkeit aus. Weil er von seinem christlichen Glauben nicht abließ, wurde er getötet. Hoch zu Ross und den mit der Lanze durchstoßenen Drachen unter dem prachtvollen Schimmel, so wird der tapfere Ritter dargestellt.