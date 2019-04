Zu schwach! Draxler steht bei Paris vor dem Aus

Paris St. Germain ist seit Ostersonntag wieder französischer Meister. Bereits gut vier Stunden vor dem Heimmatch gegen AS Monaco stand der achte Titel für PSG fest, weil Verfolger Lille mit einem 0:0 in Toulouse die letzte theoretische Chance auf Platz eins verspielte. Lille hat vor den ausstehenden fünf Partien 16 Punkte Rückstand. Der sechste Meistertitel für die Pariser in den jüngsten sieben Jahren war also wieder eine klare Sache, doch hinter den Kulissen rumort es gewaltig. Nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester United wird beim Scheich-Klub der Kader ganz genau unter die Lupe genommen. Draxler könnte zum prominenten Opfer werden.