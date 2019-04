Wie Österreich die EU-Regeln „vergoldet“

Mehrkosten teils in Kauf genommen

Zum Teil nimmt der Staat diese Mehrkosten in Kauf, um Sozialstandards, Konsumenten- und Umweltschutz zu gewährleisten. So sind die fünfte Urlaubswoche oder das Recht auf Mutterschutz Arbeitnehmerrechte, die in anderen EU-Staaten nicht gelten. Hühner, Schweine und Kühe leben vielfach besser - so ist zum Beispiel Käfighaltung von Hühnern bei uns seit Jahren verboten. Und auch in der Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer haben österreichische Kunden mehr Rechte als ihre Nachbarn.