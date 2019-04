Dieser Imam soll Drahtzieher des Blutbads sein

Imam verbreitete Hasspredigten auf YouTube

Als sich Hashims Name in Verbindung mit den Anschlägen in den sozialen Medien zu verbreiten begann, wurden die entsprechenden Medien einem Bericht der „Jerusalem Post“ zufolge umgehend als „islamophob“ bezeichnet, weil sie seinen Namen öffentlich gemacht haben. Hashim selbst hat in der Vergangenheit immer wieder Videos auf YouTube gepostet, in denen er Inhalte predigt, die als Hasspredigten betrachtet werden können - offenbar ohne Konsequenzen.