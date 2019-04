Essen brannte an: Mit Drehleiter in die Wohnung

Alarmstufe 2 am Montag gegen 14 Uhr für die Haupffeuerwache Villach, die FF Judendorf und die FF Völkendorf: Ein aufmerksamer Nachbar hatte mehrere Rauchmelder gehört und sofort Alarm geschlagen. In einem Wohnblock in Völkendorf war bereits im Stiegenhaus Rauchgeruch wahrzunehmen. In einer Küche waren Speisen am Herd angebrannt.