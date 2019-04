„Häfn-Bienen“ bringen Gefangenen Geduld bei

Jährlich rund eine Tonne Honig

Neben Remscheid läuft das Programm noch in zwei weiteren Gefängnissen. Gemeinsam werden so zurzeit 68 Bienenvölker bewirtschaftet. Die drei Millionen „Häfn-Bienen“ liefern jährlich rund eine Tonne Honig. So sollen den Häftlingen Perspektiven für die schwierige Jobsuche nach dem Vollzug eröffnet werden.