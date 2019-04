Der Brandstifter wurde ausgeforscht

Der 34-Jährige, der bis vor kurzem in einem zum Mehrparteienhaus gehörenden Gebäude gelebt hatte, handelte offenbar aus Rache. Er war aus diversen Gründen ausquartiert worden, hatte aber in der Zwischenzeit eine neue Unterkunft gefunden. Trotzdem sann er auf Rache. In der Nacht zum Karsamstag schlug er schließlich zu. Er maskierte sich, stellte gegen 3 Uhr einen Müllsack in den Lift und zündete diesen an. Der Rauch breitete sich rasch im Gebäude aus, dadurch wurde unter anderem der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Bruderhof, der in dem Gebäude lebt, wach. Er schlug Alarm. So konnten sich alle Nachbarn rechtzeitig in Sicherheit bringen. Trotzdem erlitten zwei Männer (27, 31), eine Frau (28) und drei Kinder (1, 6 und 10) leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden ins Universitätsklinikum gebracht.