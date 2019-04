VfB Stuttgart: „Verlust an Anstand und Seriosität“

Verlust an Anstand

Stuttgart wird derzeit in allen Medien zerrissen, was die ersehnte „Auferstehung“ nicht leichter machen wird. Am härtesten drückte es die immer sachliche „Süddeutsche Zeitung“ aus, was sich in Augsburg abspielte. Sie titelte: „Verlust an Anstand“ und schrieb von „Verlust an Anstand und Seriosität.“ Gemeint war die Szene mit Timo Baumgartl, der kurz vor der Halbzeit beim Einwurf einen Mitspieler suchte, aber nur den Kollegen Kempf sah, der demonstrativ davonlief und dann den Kollegen Pavard, der demonstrativ nach unten schaute. Aber die Auswahl an solchen Szenen war in Augsburg groß.