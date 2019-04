Sprachrohr der Tiroler Senioren geht in Pension

Kritzinger wurde am Hohen Frauentag, am 15. August, 1928 im Südtiroler Sarnthein geboren. Die Eltern waren Wirtsleute und Landwirte. Der Schweizer-Hof war sein Heimathaus. Für ihn, seine Schwester und seinen Bruder. Nach der Grundschule im Ort durfte er dann sogar aufs Gymnasium nach Brixen – für die damalige Zeit etwas sehr Außergewöhnliches. 1953 wurde er schließlich Volksschullehrer in Sarnthein. Und da lernte er auch seine Frau Erika – eine gebürtige „Vintschgrin“ – kennen. Sie kam als junge Lehrerin von Schlanders nach Sarnthein. „In dieser Zeit war ich auch schon politisch aktiv“, erzählt Kritzinger beim „Krone“-Besuch in seinem Haus im Herzen Sarntheins. Der Ort, der das ganze Tal nördlich von Bozen umfasst, hat heute 7000 Einwohner. Und die vielen kleinen Gassen sind belebt, ein Wirtshaus nach dem anderen, auch Handwerk und Gewerbe blühen wie eh und je. „Ich war damals Obmann der SVP von Sarnthein. Und in dieser Funktion wurde ich 1956 auch in den Landesparteivorstand gewählt. Damals wurden die Mitglieder noch gewählt. Ich bekam die meisten Stimmen“, erinnert sich Kritzinger. Daher rühren auch seine guten Kontakte zum damaligen LH Magnago ( 2010), Baumeister der Autonomie. So wie Magnago war auch Kritzinger ein Patriot und Kämpfer für die Minderheitenrechte der Südtiroler.