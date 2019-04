Nein! Mbappe will NICHT zu Real Madrid wechseln

Meistertitel, ein Triplepack gegen Monaco (3:1, im Video) und zudem ein Treuebekenntnis zu PSG: So könnte man das Wochenende vom derzeit vielleicht wertvollsten Fußballer des Planeten beschreiben. Kylian Mbappe ist begehrt, es gibt kaum ein Top-Team, das ihn nicht gerne in seinen Reihen sehen würde, alle voran Real Madrid ist an seiner Verpflichtung interessiert. Nur: Mbappe will in Paris bleiben. Wie er „Canal Plus“ gegenüber sagte: „Ich bleibe in Paris, ich freue mich über Zidanes Rückkehr, ich bewundere die Real-Spiele aber eher von hier“.