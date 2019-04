Geflohener Häftling stellt sich nach zehn Jahren

Kurioser Vorfall in der Polizeiinspektion am Salzburger Hauptbahnhof: Am späten Samstagabend stellte sich dort ein flüchtiger Strafgefangener der über zehn Jahre lang untergetaucht war. Der 64-jähriger Niederösterreicher berichtete, dass er auf Teneriffa gelebt habe und im Alter nun wieder nach Österreich zurückkehren wolle. Der Mann hatte zwei Koffer bei sich und gab an, kurz zuvor am Flughafen München gelandet zu sein.