Wacker Innsbruck: Der Abstieg rückt immer näher!

Die Situation wird immer prekärer. Noch stehen sechs Spiele aus. Das sind 540 Spielminuten. Oder 32.400 Sekunden, in denen sich das Glück wenden kann. „Ich bin sicher, dass wir es schaffen werden“, sagte Torhüter Christopher Knett (im Bild unten) nach Schlusspfiff in Mattersburg. Und das klang ordentlich trotzig. Was den schwarzgrünen Schlussmann trotz der 1:3-Niederlage im Burgenland so überzeugt hat, dass man die Flinte keinesfalls schon ins Korn werfen darf: Die Leistung von Wacker!