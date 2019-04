So verhöhnt der IS die Todesopfer von Sri Lanka

„Möge Allah die Angreifer aufnehmen“ hoffen ein IS-Anhänger im Netz nach den gegen Christen und Touristen gerichteten brutalen Anschlägen. Die Terrorexpertin Rita Katz berichtet, die Extremistenmiliz prahlt regelrecht damit, dass die Bombenangriffe auf dem Inselstaat eine Rache für das Attentat auf Moscheen in Neuseeland sowie die von den USA unterstützte Militäroffensive in Syrien sei. Die Geschäftsführerin der Plattform „Site Intelligence Group“ betont in einem entsprechenden Bericht, dass die jüngsten Anschläge in Sri Lanka sehr an die Explosionen in zwei katholischen Kirchen auf den Philippinen erinnern - zu diesen Bluttaten bekannte sich der IS.