„9,9 Punkte“ für Salah! War Schwalbe vor Elfmeter?

Wie krone.at bereits berichtete, gingen die Reds durch Wijnaldum in der 57. Minute in Führung, Cardiff drückte auf den Ausgleich, aber ein Strafstoß in der 81. Minute entschied die Partie zugunsten von Liverpool. Nur: Ob es wirklich ein Elfmeter war, ist stark umstritten. Salah fiel in der Umzingelung von Morrison um, der Schiri zögerte nicht und zeigte auf den Punkt. Milner traf zum 2:0. Als Warnock gefragt wurde ob der Elfer und die Niederlage gerecht war, war er sich sicher: Zweimal „nein“.