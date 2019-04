Terror auf Sri Lanka: „Nie bekommt jemand was mit“

Hier das Kommentar des Tages als Text:



Es ist wirklich erschreckend, wie organisiert und geplant diese Anschläge durchgezogen werden. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer sowie den Verletzten. Mir fehlen wirklich die Worte. Es kann doch nicht angehen, dass es in Zeiten wie diesen, möglich ist diesen „Fanatikern“ nicht schon im Vorfeld das Handwerk zu legen. Jeder Pups in Social Media wird verfolgt und aufgezeichnet und bei derartigen Planungen will nie wer was mitbekommen haben. Heute ist der Mensch gläsern und im Nachhinein wird dann immer wieder bekanntgegeben, dass es bekannte „Radikale“ waren. Für mich unverständlich.