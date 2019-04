„Gelbwesten“ fordern Polizisten zum Selbstmord auf

Bei den jüngsten „Gelbwesten“-Protesten in Paris haben Demonstranten am Samstag die Sicherheitskräfte in Sprechchören zum Selbstmord aufgefordert - und damit öffentliche Empörung ausgelöst. Die größte französische Polizeigewerkschaft Alliance sprach von einem „Höhepunkt des Hasses“ auf Polizisten. Die Staatsanwaltschaft leitete am Sonntag eine Untersuchung wegen Beleidigung von Amtspersonen ein.