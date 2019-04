Lenker kracht mit voller Wucht gegen Mauer - tot!

Crash in Niederösterreich

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw kam ebenfalls am Sonntagabend auf der A2 in Niederösterreich eine Frau ums Leben. Das Auto hatte kurz vor der Abfahrt zur A21 in Richtung Süden die Leitschiene touchiert und wurde von dort auf den mittleren Fahrstreifen zurückgeschleudert. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Osterverkehr seit dem Karfreitag auf sieben.