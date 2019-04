PSG feiert den Meistertitel in Notre-Dame-Trikots

Mbappe als Matchwinner

Matchwinner der Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel war Mbappe, der mit seinen Toren in der 15., 38. und 56. Minute die Gastgeber 3:0 in Führung schoss. Der 20-jährige Franzose hält damit schon bei 30 Meisterschaftstoren in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit gab Neymar nach fast dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der brasilianische Superstar hatte sich am 23. Jänner im Cupspiel gegen Racing Straßburg am Mittelfußknochen verletzt.