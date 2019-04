Unfälle mit Quads forderten drei Verletzte

Insgesamt drei Verletze forderten zwei Unfälle mit Quads am Ostersonntag in Kärnten. In der Gemeinde Straßburg stürzte ein Sankt Veiter Quad-Lenker (18) über eine Böschung, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Er und sein Beifahrer wurden teils schwer verletzt. In Finkenstein verlor ein Lenker aus dem Libanon die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Baumgruppe.