Jubel in Turin! So feierten Juve-Fans den Titel

Juventus Turin hat sich zum 35. Mal den italienischen Meistertitel gesichert. Vier Tage nach dem Champions-League-Out gegen Ajax Amsterdam gewann die „Alte Dame“ am Samstag das Serie-A-Heimspiel gegen Fiorentina mit 2:1 und holte sich damit schon vier Runden vor Schluss zum achten Mal in Folge den „Scudetto“. Danach brachen in Turin alle Dämme - aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.