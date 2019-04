Zehnjähriger verirrte sich von Wien nach Linz

Ein Kind, das nicht sagen konnte, wer es ist, woher es kommt und wer seine Eltern sind. Die Polizei am Linzer Hauptbahnhof hatte es am Ostersonntag mit einem „Kaspar Hauser“ zu tun. Erst nachdem der Bub in der Uniklinik Linz notuntergebracht war, stellte sich heraus, dass er seinem syrischen Papa in Wien „entfleucht“ und in den Zug nach Linz gestiegen war. Die Vermisstenanzeige in Wien hatte länger gedauert, da die Eltern vermutlich sich nicht zu helfen wussten.