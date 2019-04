Kapfenberg und Oberwart setzen sich durch

Die Kapfenberg Bulls haben am Sonntag die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga behauptet. Die Steirer gewannen in der 35. und vorletzten Runde des Grunddurchgangs das Derby bei UBSC Graz mit 100:55. Im Duell um Platz zwei setzten sich die Oberwart Gunners gegen die Swans Gmunden 84:79 nach Verlängerung durch. Die Traiskirchen Lions feierten gegen Fürstenfeld einen 73:69-Sieg.