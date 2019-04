Straches Facebook-Auftritt sorgt für Polit-Debatte

„Mediales Anpatzen - sogar am Ostersonntag!“

„Vizekanzler Strache hat lediglich einen Artikel geteilt, der sich mit der Klage der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) gegen seine Person auseinandersetzte und festgehalten, dass er sich nicht mundtot machen lasse“, ergänzte außerdem der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Mitteilung und ortete „mediales Anpatzen - sogar am Ostersonntag!“