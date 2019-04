Der VW T-Cross ist der Polo-Polo: Hoch zu Ross

Der Fahrer sitzt nicht nur gut (auch dank höhenverstellbarer Mittelarmlehne, ab Life), er hat auch sonst einen grundsätzlich angenehmen Arbeitsplatz. Das Zentraldisplay sitzt in einer guten Höhe, die Klimaregulierung ist nicht im Touchscreenmenü versteckt, sondern hat klassische Drehregler und in Wahrheit fühlt sich alles so ähnlich an wie in allen anderen Autos, die auf dem Modularen Querbaukasten basieren. In Sachen Haptik gibt es im Wolfsburger Konzern einfach nichts zu meckern. Und die Materialanmutung ist absolut klassenadäquat.