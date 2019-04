Doppelpack von Monschein rettet Austria das Remis

Gute Chancen

Die Austria versuchte, das Spiel zu machen, was aber nur in den Anfangsminuten wirklich gelang. Da spielten die Wiener mit hohem Tempo zwei gute Chancen heraus, Maximilian Sax war mit seinem Schuss knapp dran. Dann richtete sich der LASK den Gegner aber so her, wie er ihn gerne hat. In der 11. Minute meldete Thomas Goiginger erstmals Ansprüche im Strafraum von Austria-Goalie Patrick Pentz an, seinen Versuch aus spitzem Winkel blockte Michael Madl noch ab.