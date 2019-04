Keine Auferstehung: Hat Jesus Kreuzigung überlebt?

Ein Lanzenstoß als Lebensrettung?

Warum also könnte Jesus, wenn auch mit schweren Verletzungen, die Kreuzigung überlebt haben? Der römische Soldat habe das getan, was jeder Notarzt heute täte, schreibt Johannes Fried: Er punktierte die Pleurahöhle von Jesus und entlastete so die Lunge. Das Sekret aus Wasser und Blut konnte abfliessen, und das linderte die Atemnot. Es wäre also durchaus möglich, dass Jesus nach der neunten Stunde gar nicht tot war. Ob er allerdings die schweren Verletzungen der Auspeitschung, den Blutverlust sowie die inneren Verletzungen überlebt haben könnte - noch dazu in einer Zeit, in der die medizinische Versorgung weit von der heutigen Notfallmedizin entfernt war - , lässt der Autor offen.