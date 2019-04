Reporterin: „Stimmung ist furchtbar und bedrückt“

Die Attentäter hatten bei der blutigen Anschlagsserie am Ostersonntag Kirchen und Luxushotels, hauptsächlich in der Hauptstadt Colombo, im Visier. Insgesamt acht Bomben detonierten, eine davon riss mehrere Beamte in den Tod, die gerade das Haus eines Verdächtigen durchsuchen wollten. Mittlerweile wurden sieben mutmaßliche Terroristen verhaftet.