Dominic Thiem besucht die Barcelona-Superstars

Vor seinem ersten Spiel beim ATP-Turnier in Barcelona hat sich Österreichs Tennisstar Dominic Thiem beim Training des FC Barcelona blicken lassen. Der spanische Fußball-Meister veröffentlichte am Sonntag via Twitter Fotos, auf denen der Niederösterreicher gemeinsam mit dem Deutschen Alexander Zverev die Barca-Profis Sergio Busquets und Sergi Roberto begrüßt.